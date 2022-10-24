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O karar Resmi Gazete 'de yayımlandı!

Merkez Bankası, bankaların asgari sermaye miktarını 80 milyon TL olarak belirledi.

24 Ekim 2022 Pazartesi 17:13
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O karar Resmi Gazete 'de yayımlandı!



KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu’nun aldığı, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, bankaların asgari sermayeleri 80 milyon TL olmak zorunda. Öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankalara eksik miktarı tamamlaması için süre verildi.

Buna göre, 30 Eylül 2022 itibarıyla öz kaynakları 80 milyon TL’nin altında olan bankaların eksik kalan miktarın en az yarısını 31 Aralık 2023’e, geriye kalanını da 31 Aralık 2024’e kadar tamamlanmasına, verilen sürenin 20 milyon TL’nin altındaki eksiklikleri kapsamamasına karar verildi

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