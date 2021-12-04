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O karar Resmi Gazetede yayımlandı

Bakanlar Kurulu, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğü"nü onayladı. 

04 Aralık 2021 Cumartesi 12:17
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O karar Resmi Gazetede yayımlandı
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Karara göre, fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Resmi Gazete’ye göre, Bakanlar Kurulu, Akaryakıt (Depolama, Nakliye ve Satış) Yasası’nın 9’uncu maddesinin verdiği yetkiye dayanarak, “2001 Petrol Ürünleri Fiyatlandırma Esaslarını Düzenleyen (Değişiklik) Tüzüğünü onaylayarak,  Resmi Gazete’de yayınlanmasına karar verdi.

Onaylanan tüzüğe göre, esas tüzüğün 5’inci maddesi kuralları gereğince yapılacak fiyatlandırma hesaplaması, akaryakıt borsasının ve doların ani yükselmesi nedeniyle oluşan aşırı maliyetlerin kontrol edilebilmesi için 6 ay geçerli olmak üzere 5 iş günü ile 15 iş günü arasında bakanlığın uygun göreceği iş gününde hesaplanarak, yapılacak.

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