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O SAHNE HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

“Bir Zamanlar Kıbrıs”ın dün akşam yayınlanan bölümü yürekleri dağladı.

09 Nisan 2021 Cuma 13:22
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O SAHNE HERKESİ GÖZYAŞLARINA BOĞDU!

Dizide, Kıbrıs’ta yaşanan katliamın trajik sembolü haline gelen Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın banyo küvetinde kurşuna dizilen ailesinin sarsıcı görüntüleri izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

Yüzlerce masum insanın katledildiği saldırıların trajik sembolü haline gelen ve hafızalarda yer eden Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğunun trajik ölümü 58 yıl sonra ilk kez Bir Zamanlar Kıbrıs’ta ekrana geldi.

Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ı, Serhan Süsler’in canlandırdığı dizide, İlhan, katliamda yaralananları tedavi ettiği sırada, ailesinin uğradığı saldırıdan habersiz Ankaralı’dan (Serkan Çayoğlu) yardım istedi.

Ankaralı’nın aileyi koruma altına almak için gittiği evde yaşanan vahşetle yüzleşmesi izleyenleri yıllar sonra yeniden o yıllara götürdü.

Dizinin yayınlanan ikinci bölümü Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğuna adandı.

Son Güncelleme: 09.04.2021 13:26
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