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O sapık tutuksuz yargılanacak!

(Kamalı Haber) - Kızılbaş bölgesinde pantalonu indirip cinsel organını salladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Ngonidzashe Agusto dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ocak 2020 Perşembe 16:24
O sapık tutuksuz yargılanacak!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlı Ngonıdzashe Agusto’nun Müstehcen teşhir ve Uygunsuz tavır hareket suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 04.01.2020 tarihinde Kızılbaş bölgesinde Belediye tiyatrosu önünde pantolonunu yarıya indirip, cinsel organını gösterdiğini mahkemeye aktardı. Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının 14.01.2020 tarihinde belirlendiğini anlattı. Polis, iki şikâyetçi ifadesi olduğunu belirtip, aktif üniversite öğrencisi olan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışının yasaklanmasına haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması 5 bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

Anahtar Kelimeler:
Cinsel OrganHaberKKTC
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