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O Ses Türkiye'ye Kıbrıslı Mert Yılmaz, Roxanne ile damga vurdu!

11 Kasım 2019 Pazartesi 09:54
O Ses Türkiye'ye Kıbrıslı Mert Yılmaz, Roxanne ile damga vurdu!

O Ses Türkiye yeni sezon 12. bölümüyle ekrana geldi. O Ses Türkiye'de yarışan Kıbrıslı Mert Yılmaz, Roxanne performansıyla jüri üyelerini döndürmeyi başardı. Beyaz ise Mert Yılmaz ile düet yapmak için sahneye çıkınca herkesi güldüren anlar yaşandı.

Yarışmada sahne alan Kıbrıslı Mert Yılmaz, Roxanne şarkısıyla herkesin beğenisi kazandı ve jüri üyelerinin tamamını döndürmeyi başardı

.

Başarılı yarışmacıyı takımına katmak isteyen Beyaz ise düet yapmak için sahneye çıktı. Ancak şarkıyı söylemeyen Beyaz herkesi güldürdü.

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Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye
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