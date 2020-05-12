O SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Lefkoşa’da meydana gelen sahte para meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Muhannad Maied Fathi AL Ourı dün teminata bağlanmak üzere mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, huzurda bulunan zanlı Muhannad Maied Fathi AL Ourı’nin Lefkoşa’da meydana gelen sahte para tasarrufu ve sahte parayı tedavüle sürme meselesi ile ilgili methaldar olduğunu söyledi. Polis, 17.04.2020 tarihinde, saat 24.00 raddelerinde, Lefkoşa Kızılkaya Şehit Erdoğan Yıldız Sokak üzerinde, Lefkoşa'da sakin Mohamed Ali Ahmed Alhadari’nin tasarrufunda bulundurduğu 2 adet seri numarası "B099348659" olan 200 TL'lik banknotu Lefkoşa'da sakin taksici F.M.S.'ye verip tedavüle sürdükten sonra karşılığında toplamda 260 TL parayı sahtekârlıkta temin ettiğini belirtti. Polis, akabinde Mohamed Ali Ahmed, Alhaðari'den yapılan soruşturma neticesinde konu sahte 200 TL paraları Muhannad Majed Fathı AL Ourı'den aldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, zanlı Muhannad Majed Fathi AL Ourı’nin meseleyle ile ilgili bağlantılı olduğundan aleyhine 26.04.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden Derdest emri temin edildiğini fakat yapılan tüm aramalara rağmen zanlının tespit edilemediğini ve aranan şahıslar listesine eklendiğini söyledi. Polis, zanlının 08.05.2020 tarihinde Girne Polis Müdürlüğünde tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı ile ilgili etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davalarında hazır olabilmesi için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 50 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.