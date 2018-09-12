O yol 2 hafta trafiğe kapatılacak

Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre , “6’ncı Etap Kanalizasyon Projesi” kapsamında Şair Nedim Sokak’ta (Efendi Restoran ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) arasında) yarından itibaren çalışma başlatılıyor.

Güzergâhı kullanacak sürücülerin alternatif yolları kullanmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu