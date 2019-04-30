Obezite ile mücadelede yeni bir adım atıldı

Sağlık Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği arasında Sağlık Merkezleri’nde ve Sağlık Odası’nda görevlendirilmek üzere part-time diyetisyen istihdamına ilişkin protokol imzalandı.

Protokol gereği 21 diyetisyen haftada bir veya iki kez olmak üzere vatandaşa hizmet verecek.Söz konusu diyetisyenler Lefkoşa Trenyolu Polikliniği’nde her gün, diğer sağlık ocağı veya merkezlerde ise bir yada üç günü geçmeyecek şekilde çalışacak.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, imzalanan protokolü çok önemsediklerini ve anlamlı bulduklarını ifade ederek bunun üzerinde bir yıldır çalıştıklarını kaydetti. Bakan Besim hedeflerinin insan sağlığı olduğunu söylerken obeziteye dikkat çekti.

Bakan Filiz Besim ne kadar çok insana ulaşılırsa obeziteye ile mücadelenin o kadar kolay olacağına da vurgu yaptı.(BRT)