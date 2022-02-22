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Ocak 2022 turizm rakamları açıklandı!

Turizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı.

22 Şubat 2022 Salı 12:36
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Ocak 2022 turizm rakamları açıklandı!
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Buna göre; KKTC uyruklular hariç ülkeye gelen yolcu sayısında geçen yılın aynı ayına göre ciddi artış yaşandı.

2021 yılının ilk ayında hava ve deniz yolu ile KKTC’ye gelen yolcu sayısı 5 bin 295 iken 2022 Ocak ayı için bu rakam yüzde 926.6 oranında artarak 54 bin 358 olarak gerçekleşti.

Ocak 2022’de KKTC’ye 45 bin 65 TC uyruklu gelirken, diğer yabancı ülkelerden gelen kişi sayısı ise 9 bin 293 olarak kayıtlara geçti.

Bu rakamlar Ocak 2021 ile kıyaslandığında TC uyruklularda yüzde 1363.6, diğer yabancı uyruklularda ise yüzde 319.4 oranında artış anlamına geliyor.

Gelen yabancı yolcu sayısına paralel olarak turistik tesislerdeki konaklama sayılarında da artış yaşandı.

Buna göre; 2021 Ocak ayında bin 943 kişi turistik tesislerde konaklarken, 2022 Ocağında bu rakam yüzde bin 640 artarak 33 bin 994’e yükseldi.

Bu rakamlara KKTC uyruklu 2 bin 47 kişi de eklendiğinde Ocak 2022’de turistik tesislerde konaklayanların toplam sayısı 36 bin 41 oldu.

Turistik tesislerde geceleme sayılarında da geçen yılın Ocak ayına göre artış oldu. Buna göre geçen yıl Ocak ayında TC ve diğer yabancı uyrukluların geceleme sayısı toplam 6 bin 550 iken bu sayı yüzde bin 607 artarak 111 bin 846’ya yükseldi.

2022 Ocak ayında turistik konaklama tesislerinde gerçekleşen ortalama doluluk oranı ise yüzde 18.2 olarak geçekleşti. Bu rakam Ocak 2021’de yüzde 4.1 idi. 

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