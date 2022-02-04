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Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48

 KKTC İstatistik Kurumu, ocak ayı Tüketici Fiyatları Endeksi’ni (TÜFE) açıkladı. Buna göre ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 53.36’ya yükseldi.

04 Şubat 2022 Cuma 12:27
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Ocak ayı enflasyonu yüzde 5.48
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Ocak ayında fiyatı en fazla artan 3 mal; yüzde 162.69 ile patlıcan, yüzde 83.40 ile kabak ve yüzde 69.37 ile roka oldu.

En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 50 TC piyango bileti, yüzde 50 KKTC Devlet Piyangosu ve yüzde 32.24 ile marulda görüldü.

Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 13.94 Konut, Su, Elektrik, Gaz ve Diğer Yakıtlar ana grubunda gerçekleşti.

Mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 10.06, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 8.32, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 6.51, ulaştırma ana grubunda yüzde 5.32, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 5.25, giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 4.93, eğlence ve kültür ana grubunda yüzde 1.39, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 0.39 artış; eğitim ana grubunda yüzde 1.02, haberleşme ana grubunda yüzde 0.81, sağlık ana grubunda yüzde 0.47 azalış gerçekleşti.

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 540 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 81 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş oldu.

Hizmet ve ürünlerde yıllık artış tablosuna bakıldığında akıllı cep telefonunda yüzde  129.50, eurodizelde yüzde 114.29, ikinci el benzinli hatchback otomobilde yüzde 110.26, LPG ev tüpünde yüzde 104.05, kurşunsuz 95 oktan benzinde yüzde 103.68, ekmekte ise yüzde 94.32 artış dikkati çekiyor.

Bir yıllık sürede en fazla fiyatı artan sebze ise yüzde 250 ile kolakas.

Anahtar Kelimeler:
TÜFEKKTC İstatistik Kurumu
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