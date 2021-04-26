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Ocak ayından bu yana toplam 110 bin 410 doz aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı, "24-30 Nisan Aşı Haftası" nedeniyle bir açıklamada bulundu.

26 Nisan 2021 Pazartesi 19:24
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Ocak ayından bu yana toplam 110 bin 410 doz aşı yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Her yıl Nisan ayının son haftasında kutlanan Dünya Aşı Haftası, her yaştan insanı hastalıklara karşı korumak için aşıların yaygın kullanımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Aşılama, her yıl milyonlarca hayat kurtaran, dünyanın en başarılı sağlık müdahalelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Aşıların, insanları bir araya getirme ve yaşam boyu her yerde herkesin sağlığını ve refahını iyileştirme konusundaki önemini desteklemek için bu yıl aşı haftası 'Aşılar bizi yakınlaştırır'  teması ile kutlanacaktır" denildi.

200 yılı aşkın bir süredir aşıların, yaşamı tehdit eden hastalıklara karşı insanları koruduğu belirtilen açıklamada, "Aşılar sayesinde, çiçek hastalığı ve çocuk felci gibi yüz milyonlarca hayata mal olan hastalıklar tarih olmuştur. Bulaşıcı hastalıklara bağlı çocukluk çağı ölümleri azalmıştır" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını sırasında da diğer sağlık hizmetleri ve aşılamaların aksatılmadan sürdürülmesinin hayati önem taşıdığı ifade edilirken, Sağlık Bakanlığı'na bağlı tüm hastane ve sağlık merkezlerinde bakanlığın aşı programında olan tüm çocukluk çağı aşılamalarının Koronavirüs pandemi dönemi önlemlerine uygun şekilde sürdürüldüğü dile getirildi. Ebeveynlerin, çocuklarının aşılanma durumunu takip etmesi ve aşı zamanı geldiğinde aşılarını mutlaka yaptırması gerektiği kaydedildi.

Ayrıca rutin çocukluk dönemi aşılama çalışmalarına ek olarak, 65 yaş ve üzeri risk grubundaki kişilere pnömokok aşılama hizmetinin Eylül ayı itibarı ile yapıldığı dile getirildi. Aşılamada bugüne kadar sağlanan başarıyı göz önüne alarak, halkın, Koronavirüs aşılarının zamanı geldiğinde yaptırmaları ülkemizin Koronavirüs ile ilgili mücadelesinde çok önemli rol oynayacağı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı, Ocak ayından bu yana 61 bin 490 kişiye birinci doz ve 48 bin 877 kişiye de ikinci doz olmak üzere toplamda 110 bin 410 doz Koronavirüs aşısı yapıldığını duyurdu.

Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

"Hedefimiz en kısa sürede Koronavirüs aşılama oranını nüfusun yüzde 65'inin üzerine çıkarmaktır. Bu konudaki yoğun çabalarımız ile 100 bin doz Sinovac aşısına ilaveten 40 bin doz daha Sinovac aşısı 19/4/2021 tarihinde ülkemize gelmiş ve yapılmaya başlamıştır. Avrupa Birliği’nden temin edilen 10 bin 330 doz Biontec aşısı ve 4 bin 900 doz Astra-Zeneca aşısı da aşılama çalışmalarımızda kullanılmaktadır."

Anahtar Kelimeler:
2430 Nisan Aşı Haftası
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