Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Lefkoşa’da ‘sahte banknot’ operasyonu
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Sokak ortasında dehşet saçtılar
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
Uyuşturucu Davasında Karar Açıklandı!
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı açıklandı
“Gökhan Naim cinayeti” davasının kararı...
Flaş Haber
5'i yerel 8  pozitif vaka
Kapat

Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Dün saat 11:00 sıralarında, Vadili’de bir şahsa ait ikametgahın  mutfağında bulunan gazocağının açık unutulması sonucu ocak üstünde bulunan tencere içerisindeki yağın alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldiği bildirildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 10:33
1164 Okunma
Ocakta unutulan yağ yangına neden oldu

Dün saat 11:00 sıralarında, Vadili’de bir şahsa ait ikametgahın  mutfağında bulunan gazocağının açık unutulması sonucu ocak üstünde bulunan tencere içerisindeki yağın alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldiği bildirildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, mutfak dolapları, 1 adet tost makinesi, 1 adet davlumbaz, 1 adet fırın, 1 adet ocak, 24 adet tahta, 120 metre karelik sunta, 120 metre karelik kırmızı kiremit yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çobanoğlu ailesi son yolculuklarına uğurlanıyor
Çobanoğlu ailesi son yolculuklarına uğurlanıyor
Karaca: Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine nasıl sahip çıkacak! Yazık!
Karaca: Ölüsüne sahip çıkmayan dirisine nasıl sahip çıkacak! Yazık!
Merkezi Cezaevi'nde eylem
Merkezi Cezaevi'nde eylem
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim