Öcal: "Bu tehlike görmezden ve duymazdan gelemeyiz"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal, ülkedeki en büyük tehlikenin madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı olduğunu belirtti.

Keziban Öcal yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının çocuklar için en büyük tehlike olduğunun altını çizerek, bu büyük tehlikeyi görmezden ve duymazdan gelmenin en büyük yanlışlık ve geleceğe yapılacak en büyük ihanet olduğunu kaydetti.

"STRATEJİK PLANA İHTİYAÇ VAR"

Tüm kesimlerin katkıları ile hazırlanacak stratejik planlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Öcal, bu planın ötelenemeyecek kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Madde bağımlılığı ve uyuşturucu ile mücadelenin, devlet programı ve politikası haline getirilmeden, parçalar halinde yapılacak her türlü girişim ve uygulamaların murat edilen toplam faydayı ve sonucun sağlamayacağını belirtti.

Öcal, Kamu-Sen’in, konu ile ilgili her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Çok geç olmadan tüm paydaşları sorumluluk üstlenmeye ve katkı koymaya davet eden Öcal Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde 9-21 Ekim tarihleri arasında üçüncü farkındalık etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

Öcal, madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda eğitim plan ve proje ve çalışmalarında katkıları nedeniyle Başbakan Hüseyin Özgürgün’e ve Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’ya, teşekkür etti