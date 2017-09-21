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Öcal: "Bu tehlike görmezden ve duymazdan gelemeyiz"

Kamu-Sen, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Öcal, ülkedeki en büyük tehlikenin madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı olduğunu belirtti...

21 Eylül 2017 Perşembe 12:18
Öcal: "Bu tehlike görmezden ve duymazdan gelemeyiz"

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Keziban Öcal, ülkedeki en büyük tehlikenin madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımı olduğunu belirtti.

Keziban Öcal yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının çocuklar için en büyük tehlike olduğunun altını çizerek, bu  büyük tehlikeyi görmezden ve duymazdan gelmenin en  büyük  yanlışlık  ve  geleceğe  yapılacak  en  büyük  ihanet olduğunu kaydetti.

"STRATEJİK PLANA İHTİYAÇ VAR"

Tüm kesimlerin katkıları ile hazırlanacak stratejik planlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Öcal, bu planın ötelenemeyecek kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Madde  bağımlılığı ve  uyuşturucu  ile  mücadelenin,  devlet  programı ve politikası  haline  getirilmeden,  parçalar  halinde  yapılacak  her  türlü  girişim  ve  uygulamaların  murat  edilen  toplam  faydayı  ve  sonucun sağlamayacağını belirtti.

Öcal, Kamu-Sen’in, konu ile ilgili her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Çok  geç  olmadan  tüm  paydaşları  sorumluluk  üstlenmeye  ve  katkı  koymaya  davet  eden  Öcal Başbakanlık  Uyuşturucu  ile  Mücadele  Komisyonu  ile işbirliğinde 9-21 Ekim tarihleri arasında  üçüncü farkındalık etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

Öcal, madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda  eğitim plan ve proje ve çalışmalarında katkıları nedeniyle  Başbakan Hüseyin Özgürgün’e  ve Uyuşturucu  ile  Mücadele  Komisyonu  Başkanı  Hasan Karaokçu’ya, teşekkür etti

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