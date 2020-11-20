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Ocanköy'de Kasırga!

Ozanköy ve Çatalköy'de kasırga evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi.

20 Kasım 2020 Cuma 14:16
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Ocanköy'de Kasırga!

Olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkili oluyor.

Karpaz bölgesinde dolu ve sağanak etkili olurken, Girne'de kasırga çıktı.

Kasırga nedeniyle Ozanköy ve Çatalköy'de evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.

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