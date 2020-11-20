Ocanköy'de Kasırga!

Olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkili oluyor.
Karpaz bölgesinde dolu ve sağanak etkili olurken, Girne'de kasırga çıktı.
Kasırga nedeniyle Ozanköy ve Çatalköy'de evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.
Ozanköy ve Çatalköy'de kasırga evlerin çatısını uçurdu, elektrik direklerini devirdi.
Olumsuz hava koşulları ülke genelinde etkili oluyor.
Karpaz bölgesinde dolu ve sağanak etkili olurken, Girne'de kasırga çıktı.
Kasırga nedeniyle Ozanköy ve Çatalköy'de evlerin çatısı uçtu, elektrik direkleri devrildi.