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"Odalar neyi bekliyor?"

Sanayi Odası Eski Başkanı Candan Avunduk sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 22:19
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"Odalar neyi bekliyor?"
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Avunduk'un sosyal medya paylaşımı şu şekilde;

"Ana muhalefet partisi başkanı bir soruna parmak basmış asgari ücret konusunda ;

Çözümü de gözünüzün içine sokmuş, sizler hala daha anlamamak için direniyorsunuz.

Bizim sanayi odamız daha neyi bekliyor. 

Daha nasıl akıl alacak diye yollara bakıyor anlamadık. 

Uyanmak için ne olmasını bekliyor anlamakta güçlük çekiyoruz. 

Ticaret odamız daha neyi bekliyor.

Daha nasıl akıl alacak diye bekliyor onlarida anlamadık. 

Niçin ?????

Ya sizin sorununuz yok tuzunuz kuru.
Yada üyelerinizden haberiniz yok."

Son Güncelleme: 18.07.2022 22:25
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretCandan Avunduk
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