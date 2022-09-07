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Odasında uyuyan turiste cinsel saldırı!

Gazimağusa’da bir otel odasına girerek uyumakta olan Avusturyalı turiste saldırdığı ileri sürülen A.E.’nin polise verdiği ifadede, “evet odaya girdim, ancak kadına saldırmadım” dediği ortaya çıktı.

07 Eylül 2022 Çarşamba 14:02
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Odasında uyuyan turiste cinsel saldırı!


Zanlı, dün tutukluluk talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Salih Fidan Ersan, zanlının, 5 Eylül 2022 tarihinde, saat 01.45’te, Gazimağusa’da bir otelin 2209 numaralı odasının güneye bakan penceresinden içeri girerek, odada uyumakta olan 27 yaşındaki B.L. isimli kadının özel bölgesine dokunup cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı.

Şikâyet üzerine güvenlik kameralarından zanlının odaya girdiğinin tespit edildiğini aktaran polis, kısa sürede yakalandığını, verdiği ifadede, odaya girdiğini kabul ettiğini ancak cinsel saldırında bulunduğu suçlamasını reddettiğini bildirdi.

Çarşaf emare alındı Odada yatak üzerindeki çarşafın emare alındığını aktaran polis, zanlıdan da emare olarak kan örneği alındığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. (MHA)

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