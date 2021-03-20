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Ödeme yapmadan çıkıp gitti

20 Mart 2021 Cumartesi 10:17
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Ödeme yapmadan çıkıp gitti

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

18.03.2021 tarihinde saat 13.45 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren Laconic Computer isimli iş yerine müşteri olarak giden L.H.W.A.B.(E-27)’nin, iş yeri içerisinde bulunan 14.500TL değerindeki dizüstü bilgisayarını alarak ödeme yapmadan dükkan dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs 19.03.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.

Ayni gün L.H.W.A.B.(E-27)’nin, Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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