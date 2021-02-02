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"Ödemeler yapılandırılmalı"

Ticaret Odası Başkanı Deniz, "Kapanma sürecinde kesilen çekler, taksitler, kiralar, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ödemeleri var. Bu ödemeler yapılandırılmalıdır" dedi

02 Şubat 2021 Salı 11:49
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"Ödemeler yapılandırılmalı"

Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz BRT'de canlı yayına bağlandı, açıklanması beklenen ekonomik pakete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu

Hükümete öneriler sunduklarını anımsatan Deniz şöyle konuştu:

" Salgın başladığından beri en fazla vaka yaşanan dönemdeyiz. Görülen odur ki bir süre daha açılıp kapanacağız. Aşılanma ile kapanmaların önüne geçebiliriz. Aşılamayı çözemezsek, açılıp kapanmalarla geçici sürelerle bu salgının üstesinden gelemeyiz. Türkiye'den aşılar geliyor. Bu aşıların artması lazım. Hızlı bir şekilde aşılamanın tamamlanması için kamu bankasından kredi alarak özel sektöre parayla satarak aşıya kaynak yaratabiliriz. Dışa bağımlı bir ülkede yaşıyoruz. Aşılamalarla bağışıklığı güçlendirip, aşı yapanların gelmesiyle de ekonominin çarklarını döndürebiliriz. Ekonomik paketle ilgili önerilerimiz var. Doğru kişilere doğru zamanda yardımın ulaşması önemlidir. Sigorta yatırımı yapmayan 7 bin kişiye yardım yapılmalıdır. Kapanma sürecinde kesilen çekler, taksitler, kiralar, sosyal sigorta ihtiyat sandığı ödemeleri var. Bu ödemelerin yapılandırılmasıyla ilgili çalışma yapılmalı. Devlet ödemelerde damga pulu  almayabilir"

Anahtar Kelimeler:
Turgay Deniz
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