"Ödemelerle ilgili değişikliğe gitmeyeceği yönünde duyum aldık"

BRT'de yer alan habere göre, Geçtiğimiz günlerde hayvancıya verilen hayvan başına katkının tam yapılmaması halinde eylem uyarısında bulunan ve hükümete bugün akşama kadar süre tanıyan Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları BRT’ye son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Naimoğluları, hükümetin hayvancıya verilen destekte değişikliğe gitmeyeceği yönünde duyum aldıklarını ve bu nedenle bu akşama kadar kararın ne olacağını bekleyeceklerini belirtti.

Naimoğluları, aksi bir durum gelişip hükümetin, üreticinin alacağından kesinti yaparak bütçeyi denkleştirmeye çalışması halinde hayvan üreticileri olarak ne yapacaklarını basınla paylaşacaklarını söyledi.

Mustafa Naimoğulları geçtiğimiz Cuma gün düzenlediği basın toplantısında Hükümetin, Küçük Baş hayvancının alacağı olan hayvanbaşı 100’TL’den kesinti yaparak 80 TL olarak ödeme hazırlığında olduğunu ileri sürmüştü.

Naimoğluları, Hükümete bugüne gününe kadar süre verdiğini, ödemenin tam olarak yapılmaması halinde ise yarın eylem tarihi açıklayacaklarını belirtmişti.