Ödenmeyen bayramlıklar Ağustos ayının ilk haftası ödenecek

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ödenmeyen bayramlıklarla ilgili açıklamada bulundu
Serdaroğlu, "Bugün Maliye Bakanı ile yapılan görüşmede ödenmeyen bayramlıkların Ağustos ayının ilk haftası ödeneceği konusunda uzlaşma sağlanmıştır" dedi.
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ödenmeyen bayramlıklarla ilgili açıklamada bulundu...
Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ödenmeyen bayramlıklarla ilgili açıklamada bulundu
Serdaroğlu, "Bugün Maliye Bakanı ile yapılan görüşmede ödenmeyen bayramlıkların Ağustos ayının ilk haftası ödeneceği konusunda uzlaşma sağlanmıştır" dedi.