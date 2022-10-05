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Odey cezaevini boyladı!

Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak yargılanan Stephen Itor Odey’in aleyhindeki karar açıklandı.

05 Ekim 2022 Çarşamba 14:52
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Odey cezaevini boyladı!



Lefkoşa'da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak yargılanan Stephen Itor Odey’in aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Soytaç açıkladı.

Barkın, sanığın işledikleri suçun ciddiyet ve yaygınlığının altını çizdi.

Soytaç, sanığın adaleti kendi elleriyle sağlamaya çalışmasını ve birden çok suç işlemesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti.

Soytaç, ülkemizin hukuk devleti olduğunun altını çizip, kimsenin bu huzur ortamını bozmaya hakkı olmadığına vurgu yaptı.

Soytaç, sanığın mahkûm olduğu suçun uzun süreli hapis cezası öngören, kamuya zarar veren suçlardan olduğunu belirterek, caydırıcı cezalar verilmesinin önemine değindi.

Yargıç Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan olguları değerlendirerek sanığı işlemiş olduğu suçlardan ötürü 18 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Dava süreci nasıl olmuştu:

31.03.2022 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan 23.Blok 1 nolu yurt odası içerisinde İdrissa Adamu’ya ait dizüstü bilgisayarı sirkat ettiği gerekçesi ile sanık Stephen Itor Odey ve kimliği henüz tespit edilemeyen iki şahıs ile birlikte konu adreste misafir olarak bulunan Arnold Kipsang Rop’un vücudunun muhtelif yerlerine yumruk ve tekme atmak sureti ile ciddi şekilde darp etmişti. Stephen Itor Odey, adı edilenin sırtının sol üst tarafına tasarrufunda bulundurduğu bıçağı bir kez sokmak sureti ile yaralanmasına sebep olmuştu. Akabinde zanlıların Arnold Kipsang Rop’un giymiş olduğu pantolonunun cebinde bulundurduğu Samsung A10s marka cep telefonunu zor kullanarak alıp soygun suçunu işleyip rızası hilafında zorla kendisini darp ederek yurt binası dışarısına çıkarıp, kiralık araca bindirerek Hamitköy’de bir adrese kaçırıp, burada yine ciddi bir şekilde darp etmişti.

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