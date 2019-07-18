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ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) 20 Temmuz’da açılıyor

uzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ar-Ge ve İnovasyon Üssü ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) 20 Temmuz’da açılıyor

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:52
ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV) 20 Temmuz’da açılıyor


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk teknoloji vadisi ODTÜ KALTEV’in açılışı  KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin üst düzey yetkililerini bir araya getirecek.
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’nun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bilim ve teknoloji odaklı kalkınma ile buluşturacak, nitelikli iş gücünün istihdam olanaklarını geliştirecek, uluslararası araştırmacı ve girişimcileri ülkeye çekecek teknoloji ve ar-ge ekosistemi projesi ODTÜ Kalkanlı Teknoloji Vadisi (KALTEV), 20 Temmuz’da gerçekleşecek törenle açılacak. 
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu’ndan yapılan açıklamaya göre, törene  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den üst düzey yetkililer ve ODTÜ’lüler katılacak. Tören saat 16.30’da ODTÜ KALTEV Ar-Ge Kompleksi Fuayesi’nde gerçekleşecek.
Bilim ve teknoloji ile kalkınan bir ekonomi için araştırmacıları, girişimcileri ve yatırımcıları bir araya getirerek bir inovasyon ve girişimcilik ağı yaratacak ODTÜ KALTEV projesinin temeli Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Rektörü Prof. Dr. Nazife Baykal ve protokol konukları tarafından atılmıştı. 
Finansmanı ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi arasında imzalanan protokolle sağlanan ODTÜ KALTEV’de kuluçka merkezi, “Düşün, Dene, Dönüştür (D3)” proje ofisleri, ileri teknoloji laboratuvarları, girişimci firmalar için özel ve açık çalışma alanları, yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi tetikleyecek inovasyon alanı ve atölyeler yer alıyor.
(AK/SEL) FOTOĞRAFLI

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ODTÜKalkanlıHaberKıbrıs
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