Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96070
ALTIN
233.653
DOLAR
6.1190
STERLİN
7.9938
EURO
7.0095
Sony Resmen Onayladı: PlayStation 5 Geliyor
PlayStation 5 Geliyor
Facebook'un rakibi Google Plus kapatılıyor!
Google Plus kapatılıyor!
40 farklı hastalığa karşı etkili müthiş karışım!
40 farklı hastalığa karşı etkili...
NASA'dan Uyarı: Uzay Çağının Rekor Soğuklarına Hazır Olun
NASA'dan Uyarı
Instagram değişti! İşte yeni gelen özellik
Instagram değişti!

ODTÜ Kıbrıs’ın düzenlediği "Yılın Yeşil Beyni Yarışması"nın ödülleri verildi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kıbrıs Kampusu’nun, çevre, enerji ve su kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlediği “Yılın Yeşil Beyni” yarışması ödül töreni yapıldı. 

09 Ekim 2018 Salı 15:10
ODTÜ Kıbrıs’ın düzenlediği "Yılın Yeşil Beyni Yarışması"nın ödülleri verildi

ODTÜ Kıbrıs Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı ve Garanti Bankası sponsorluğunda düzenlenen yarışmanın ödülleri geçtiğimi cuma günü düzenlenen ODTÜ Kıbrıs Akademik Yıl Açılış Töreni’nde verildi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen yarışmaya 14 ülkeden 254 başvuru gelmiş, final aşamasına lise seviyesinde 5, üniversite seviyesinde 5 proje kalmaya hak kazanmıştı.

LİSE SEVİYESİNDE BİRİNCİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ’NDEN

Lise seviyesinde üçüncü İzmir Fen Lisesi, ikinci Özel Saraç İlgi Okulları, birinci ise Özel TAKEV Fen ve Anadolu Lisesi’nden Simay Berber ve Jülide Aynur oldu. İkili, “Atık Polistiren Malzemelerin Geri Dönüştürülmesiyle Yağlı Atık Suların İyileştirilmesi” projesi ile birinci oldu.

ÜNİVERSİTE SEVİYESİNDE BİRİNCİ MALEZYADAN

Üniversite seviyesinde üçüncü İtalya Turin Politeknik Üniversitesinden Elena Fini, ikinci Malezya Petronas Teknoloji Üniversitesinden Sitisaro Binawae ve Nasuha Suliyana Binti Amran, birinci ise Malezya’dan Malaya Üniversitesinden Chuck Chuan NG ve Syazwan Akid Md. Said oldu.

banner22
Anahtar Kelimeler:
ODTÜODTÜ KıbrısYılın Yeşil Beyni YarışmasıödüllerGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskele’de Pembe Balon Etkinliği…
İskele’de Pembe Balon Etkinliği…
Ayluga Göleti temizlenecek
Ayluga Göleti temizlenecek
Ercan’dan para çıkarmaya yasal işlem
Ercan’dan para çıkarmaya yasal işlem

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim