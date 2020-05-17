"ODTÜ'nün yanındaki alan söndürüldü"

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ODTÜ'nün yan tarafındaki yangının durdurulduğunu açıkladı. Genç TV’ye konuşan Özersay, yangınla bölgede bir bant açılmaya çalışıldığından bahsederek, “Güney'den iki araç dönüşümlü olarak müdahale ediyor. Hedef akşam hava kararmadan durdurmak ve soğutmak” dedi.

Özersay, konuşmasında şunları kaydetti: “rüzgar güçlü, yolların kenarına bant açıldı ancak rüzgarla birlikte yolun iki tarafına atlıyor. Bireylerin söndürme faaliyetine yardım etmesi çağrısı yapmadık. İhtiyaç su tankerlerine vardı ve çok sayıda tanker bölgeye geldi ve müdahale ediyor.

Sivil kişi ve firmalar da yangına araçlarıyla destek veriyor.

Bireylerin kendilerinin müdahale edebileceği bir yangın değil, böyle bir çağrı yapmadık.

Bakanlığım aracılığılıyla Rum tarafı, Türkiye ve İngiliz Üsleri ile koordinasyon sağlıyoruz. Türkiye'den 3 helikopter, Güney'den 2 araç yangına müdahale ediyor”