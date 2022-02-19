Künye
Kıbrıs 9
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ofisinde silah bulundu
Ofisinde silah bulundu
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
Cezaevine uyuşturucu sokarken yakalandı
15 yaşındaki kıza tecavüz
15 yaşındaki kıza tecavüz
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Vahşi cinayette mahkemeden detaylar...
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit etti!
Eski sevgilisini, uygunsuz görüntüleriyle tehdit...

Ofisinde silah bulundu

Lefkoşa'da meydana gelen Kanunsuz Ateşli Silah tasarrufu suçundan tutuklanan zanlı S.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Şubat 2022 Cumartesi 11:04
578 Okunma
Ofisinde silah bulundu
banner108

(Kamalı Haber)

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili olguları aktardı.

Ergüleç huzurda bulunan zanlının Kanunsuz Ateşli Silah Tasarruf ve İthali suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis zanlının 18 Şubat 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçinde bulunan adı edilene ait iş yerinde huzurunda bir polis ekibi tarafından yapılan arama sonucu ofis masası çekmecesinde bir adet siyah renk markasız 20K-0263 seri nolu tabancayı kanunsuz olarak tasarruf ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis yapılan araştırma sonucu konu tabancayı kendini korumak amacı ile Güney Kıbrıs'dan temin ettiğini beyanında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis memuru Ergüleç başlatılan soruşturma kapsamında zanlının mesele ile ilgili bir gönüllü ifade verip ilgili suçları işlediğini itiraf ettiğini bu aşamada gönüllü ifadenin teyit ve tekzibi yapılacağı, konu tabancayı temin ederken bağlantılı olduğu kişiler arandığı ve tabanca üzerinde balistik inceleme yapılıp herhangi bir olayla bağlantısı olup olmadığı araştırılacağından zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Markette hırsızlık!
Markette hırsızlık!
Feci kazada vücudunda kırıklar oluştu
Feci kazada vücudunda kırıklar oluştu
Polisten ani ölümle ilgili açıklama
Polisten ani ölümle ilgili açıklama









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim