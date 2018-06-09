Öfkesinin bedelini ödedi

Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre, Ülkede eşi ile birlikte çalışma izinli olarak bulunan Ahmet Özer Öner, önceki gece aldığı 128 promil alkol tesiri altında, eşini taciz ettiğinden şüphelendiği Can Bacaksız’ı yumruklayarak dişini kırdı.



Öfkesine hâkim olamayan Öner, kuaför dükkânı içinde temin ettiği makasa ile Bacaksız’ın ellerinin ve sağ alt gözünün kesilmesine neden oldu. Öfkeli koca tutuklanarak Girne Adli Şube’ye sevk edildi.



Yapılan soruşturmada hastaneden taburcu olan Bacaksız, şikâyetini geri çekerken, Öner teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Yargıç Mesut Mesutoğlu, işlenen suçun yaygınlaştığına dikkati çekerek zanlının ülkede çalışma izinli olarak bulunduğuna değindi. Mesutoğlu, zanlının davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak, KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 50 bin TL’lik kefalet senedi ve 3 bin TL nakdi teminat yatırıp serbest bırakılmasına karar verdi.