Ogga Team, Başbakanlık Uyuşturucu İle Mücadele Çalışmalarına Destek Vermeye Başladı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, son dönemlerde amatör balıkçılık konusunda çalışmalar yapan Ogga Team ekibi, “Denizde Doğayı Hisset” sloganı ile balık avlama etkinliği düzenledi.

Gençlere doğayı ve denizi sevdirmek, balık avlayarak boş zamanlarını değerlendirmelerine olanak sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, Çatalköy sahilinde gerçekleştirildi.

Ogga Team ekibi yanında ailelerin de destek verdiği etkinlikle ilgili olarak katılımcı gençler, bu çalışmaların düzenli şekilde devam etmesini dilediler.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Denizde Doğayı Hisset” etkinliğine katılan gençleri ve aileleri ziyaret ederek, verdikleri destek ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti

“Harika bir ülkede yaşıyoruz, muhteşem bir denizimiz var. Hem balık avlama, hem de denizin muhteşem meditasyon gücünden herkesin yararlanması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun öncülüğünü yürüten ve son zamanlarda insanlarımızda büyük farkındalık yaratan Ogga Team ekibine mücadelemize verdiği destek bizler için çok büyük değerdedir” diyen Hasan Karaokçu, gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, mutlu olabilecekleri güzel alışkanlıklara yöneltmek adına verilen mücadeleye toplumun her kesiminden artan desteğin komisyona güç kattığını vurguladı.

Ogga Team adına konuşan Mustafa Şoföroğlu ise, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun; çocuklar, gençler ve toplum adına yaptığı çalışmalarına verdiklerine işaret ederek, “Biz de bu kutsal mücadeleye gönülden katkı koymak istedik. Uyuşturucu ile Mücadele Haftası’nda “Denizde Doğayı Hisset” sloganı ile düzenlediğimiz etkinliğimizle birlikteliğimizin ilk adımını attık. Bundan sonra da Komisyonun çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.