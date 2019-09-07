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Öğleden sonra yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi,  bugün üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkili  olacağını ,öğleden sonra yer yer kısa süreli sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:19
Öğleden sonra yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 7– 13 Eylül tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, yarın üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna görebugün az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu ve yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu olacak.

13 Eylül Cuma güne kadar hava genellikle açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 – 37,  sahillerde 30-33 santigrat dolaylarında olacak. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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YağmurHaber
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