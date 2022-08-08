Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS CANLI YAYIN
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
Oğlu da babası gibi aynı...
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi
Yüklü miktardaki paralar ile adaya giriş yapmak isterken yakalandı
Yüklü miktardaki paralar ile adaya...
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit etti
Kız arkadaşına bıçak çekip tehdit...
İnsan kaçakçılığından tutuklandılar
İnsan kaçakçılığından tutuklandılar

Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı S.T aynı ismi taşıyan oğlu S.T havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 13:16
539 Okunma
Oğlu da babası gibi aynı durumdan tutuklandı
banner48

(Kamalı Haber)

Ülkemize tasarufundaki ciddi miktardaki paralar ile giriş yapmak isterken tespit edilerek tutuklanan zanlı S.T aynı ismi taşıyan oğlu S.T havalimanından giriş yaptığı sırada tutuklandı ve mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Davulcu olguları aktardı.

Polis, zanlının Para Kambiyo Yasasına Aykırı hareket suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 09.01.2022-14.07.2022 tarihleri arasında Lefkoşa'da Ercan Hava Limanından KKTC'ye yolcu olarak giriş yapan zanlının (E- 28) "Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ve 4/2008 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Yasasına Aykırı hareket suçlarından halen tutuklu bulunan" babası S.T'nin (E- 60) istemi üzerine ve talimatı doğrultusunda 10.000 Euro üzerinde olan parayı Gümrük Yetkililerine bildirmesi gerekirken her seferinde beraberinde bulundurduğu 150.000 Euro'yu 10 kez Ercan Havalimanında Gümrük Yetkililerine beyan etmeyerek KKTC'ne toplamda 1.500.000 Euro getirmek suretiyle Para Kambiyo Yasasına Aykırı Hareket ettiğini belirtti.

Polis, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve zanlının mahkeme emri gereği tutuklanmış olup tahkikatın devam ettiğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiği belirterek, aranan kişiler olduğunu, alınması gereken ifadeler olduğunu söyleyerek, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yabancı suçlu oranında ciddi artış var!
Yabancı suçlu oranında ciddi artış var!
YDÜ'den büyük başarı!
YDÜ'den büyük başarı!
3 kadın cezaevine gönderildi
3 kadın cezaevine gönderildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim