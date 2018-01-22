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Öğrenci diye gelip gençleri zehirliyorlar

Ülkeye öğrenci statüsü ile giriş yaparak, uyuşturucu ticareti yapan Nijeryalı üç kişi daha tutuklandı

22 Ocak 2018 Pazartesi 10:39
Öğrenci diye gelip gençleri zehirliyorlar
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Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Ülkede yaygınlaşan uyuşturucu suçları hız kesmiyor. Kendilerini öğrenci gibi gösterip ülkede okumak yerine uyuşturucu tacirliği yaparak kalan üç Nijeryalı daha önceki gün Narkotik ekiplerinin Lefkoşa’da düzenlediği uyuşturucu operasyonunda tutuklandı.

Alınan bilgi üzerine Lefkoşa’da bir evde tespit edilen Nijerya uyruklu Adegbayboyega Aladegba, Charles Dawuda Danbaki ve Hüssein Kehinde İpaye isimli zanlılar tasarruflarında 5 gram bonzai ile yakalandı.

30 adet kâğıt parçasına sarılı toplam 5 gram bonzai uyuşturucu maddeyi, 17 Ocak tarihinde tanımadıkları bir kişiden satın aldıklarını iddia eden zanlılar, dün tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Cenkay İnan, zanlılar aleyhinde soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

Ülkedeki statüleri belli değil

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mehmet Sevinç, zanlıların önceki gün Lefkoşa’da saat 16.00-16.30 saatleri arasında gerçekleşen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Adegbayboyega Aladegba’nın üzerinde 100 miligram bonzai bulunduğunu, devam eden aramalarda ise 30 ayrı kâğıt parçasına sarılı 5 gram bonzai bulunduğunu söyledi.

Sevinç, zanlıların söz konusu uyuşturucu maddeyi 17 Ocak tarihinde Lefkoşa’da aldıklarını itiraf ettiklerini belirtirken, konu maddenin miktarının ise henüz tespit edilmediğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Sevinç, alınması gereken ifadelerin olduğunu, zanlıların ülkedeki konumunun ise araştırılacağını kaydederek 3’er gün tutukluluk talebinde bulundu.

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