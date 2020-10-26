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“ÖĞRENCİ DOSTU ADA” PROJESİ…

Koop-Bank’ın yeni ödeme ve para transfer sistemi Hepi ve Hepi Student (Ada-Kart)’in tanıtım toplantısı yapıldı.

26 Ekim 2020 Pazartesi 13:32
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“ÖĞRENCİ DOSTU ADA” PROJESİ…

Koop-Bank’ın yeni ödeme ve para transfer sistemi Hepi ve Hepi Student (Ada-Kart)’in tanıtım toplantısı yapıldı.

Koop-Bank Genel merkezinde saat 11.00’de yapılan basın toplantısına Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

ÇAVUŞOĞLU

Çavuşoğlu basın toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs’ın “öğrenci dostu ada” projesi çerçevesinde bu söyleme uygun faaliyetlerde bulunması amacıyla açılım yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu ilk olarak Koop-Bank’ın bunu yaşama geçirmeye hazırlandığını, fakat dileyen bankaların bu sistemin benzerlerini hayata geçirebileceklerini belirterek, KKTC’deki üniversitelere ilk kaydını yaptıran öğrencilerin “Hepi Student” kartlarına 500 TL’lik meblağın yatırılarak, onları “ailenin bir parçası” olarak gördüklerini belirtmek istediklerini de ifade etti.

Hepi kartlarla hem öğrencilerin parasını yönetmesini kolaylaştırmak hem de öğrencilerin harcama alışkanlıkları konusunda istatistiki veri elde etmek istediklerini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra “öğrenci dostu” mekânların çoğalıp yaygınlaşmasıyla birlikte kartın avantajlarının daha çok ortaya çıkacağını vurguladı.

ATAMAN

Çavuşoğlu’nun ardından Koop-Bank Genel Müdürü Kemal Ataman “Kıbrısın Mobil Cüzdanı” (Hepi) ve “Öğrenci Dostu Mobil Cüzdan”la (Hepi-Student – Ada Kart) ilgili bilgi verdi.

Tüm banka hesaplarını ve parayı tek bir uygulamada toplayan Hepi’nin bugüne kadar alışılmış kart kullanım alışkanlıklarını değiştireceğini söyleyen Ataman, Hepi ile paraya, cüzdana ve POS cihazlarına dokunmaksızın alışverişlerin QR kodu kullanılarak temassız tamamlanabileceğini belirtti.

Hepi kullanıcısından başka bir Hepi kullanıcısına cep telefonu numarası üzerinden para transferi yapılabileceğini de dile getiren Ataman, yeni bir puan türü olan ve para yerine geçen “Hepicik” puanlarının biriktirilip daha sonraki alışverişlerde kullanılabileceğinin altını çizdi.

KANAN

Koop-Bank Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan da katkıları için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı teşekkür ederek Hepi ve Hepi-Student sisteminin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Kanan’ın konuşmasının ardından Koop-Bank Bilgi-İşlemden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kemal Özçınar sistem hakkında teknik sunumunu gerçekleştirdi.

HEPi VE HEPi-STUDENT UYGULAMALARI YAKIN BİR ZAMANDA APPSTORE VE GOOGLE-PLAY’DE

Yeni ödeme sistemi Hepi’nin mobil cihazlara yüklenecek uygulamalarının ilgili teknik prosedürler ve yazışmaların tamamlanmasının ardından Apple Appstore ve GooglePlay’de indirmeye hazır olacağı belirtildi.

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