Öğrenci olan zanlılar tutuksuz yargılanacaklar

(Kamalı Haber) – Lefkoşa’da meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Osed Alkhatib, Zakaria Layla, Safian Fatahalla, Yahia Mohammad Yahia Elmıssınd, Talal Sami Talal Basem, Mohammad Al Salkhadi ve Yaseen Maher Al- Edwan dün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede polis memuru Özgür Sunalp, yeminli şahadet verdi. Polis, huzurlarınızda bulunan zanlıların Kanunsuz Topluluk, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Kavga, Rahatsızlık ve Tecavüz-i alet kullanma suçlarından methaldar olduklarını mahkemeye aktardı. Polis, 03.12.2019 tarihinde saat 13.10 raddelerinde Lefkoşa’da Belediye Bulvarı üzerinde zanlı Alkhatib, Layla, Fatahalla'nın bir taraf olup aralarında bulunan alacak verecek meselesi ile ilgili diğer bir taraf olan zanlıların suç işlemek kasti ile kanunsuz olarak toplandıktan sonra birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine kasten ve kanunsuz olarak vurmak suretiyle bir kavgada yer alıp rahatsızlık çıkardıklarını anlattı. Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturma ve temin edilen kamera görüntülerinde, kanunsuz bıçak, Kemer, zincir ve demir çubuk bulunduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların etki edemeyeceğini belirterek, aktif öğrenci olan zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların Yurtdışına çıkışlarının yasaklanması haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, zanlı Osed Alkhatib ve Talal Sami Talal Basem’in 5 bin TL, zanlılar Zakaria Layla, Yahia Mohammad Yahia Elmıssınd, Mohammad Al Salkhadi, Yaseen Maher Al- Edwan’in 3’er bin TL, zanlı Safian Fatahalla’nın 7 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.