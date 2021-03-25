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Öğrenci Ve Eğitim Çalışanlarına Psikolojik Destek Önerisi

Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği (KT-PDR), pandemi koşulları nedeniyle eğitim alanında yaşanan belirsizliklerin öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve aileleri bilinmezliklerle karşı karşıya bıraktığını vurgulayarak, öğrenci ve eğitim çalışanlarını destekleyici çalışmalar için hazırlıklı olunması gerektiği uyarısında bulundu.

25 Mart 2021 Perşembe 10:59
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Öğrenci Ve Eğitim Çalışanlarına Psikolojik Destek Önerisi

KT-PDR açıklamasında, bazı öğrenciler için kovid-19 sürecinde sosyal mesafe ve evde olmak deneyiminin travmatik olabileceğine değinilerek, “Bu nedenle okullarda, muhtemelen artan sayıda öğrencide, daha yüksek düzeyde öğrenme, davranış ve duygusal problemler görülebilecektir” denildi.

Kovid-19 sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin iyilik halini desteklemenin kaçınılmaz olarak gündeme alınması gerektiğini kaydeden KT-PDR, ihtiyaç duyanlara psikolojik ve sosyal destek sağlanması gerektiğini belirtti.

“BAŞ GÖSTEREN YALNIZLAŞMAYI TERSİNE ÇEVİRME FIRSATIMIZ OLACAKTIR”

KT-PDR açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Çocuk ve gençlerin şu günlerde kaybettikleri akranlarından kaynak bulan sosyal destek sistemine ihtiyaçları bir lüks değil, yaşam ihtiyacıdır. Toplumda normalleşme ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla mevcut durumda baş gösteren yalnızlaşmayı tersine çevirme fırsatımız olacaktır.
Eğitimin tüm paydaşlarının görüşü alınmadan, konsensus sağlanmadan, olası sonuçlar değerlendirilmeden yapılan açıklamalarla ani değişen bu kararlar, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri belirsizliğe sürükleyerek, kaygılarını arttırmaktadır.
Eğitimde alınacak kararlarda planlama ancak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin uzmanlığı ile örtüşen ve tüm paydaşların ortak akıl ile hareket etmesiyle mümkün olacaktır.”

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