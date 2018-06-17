Öğrenci yurdunda bıçaklama

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Mağusa’da DAÜ’de bulunan bir öğrenci yurduna girmek isteyen ancak rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle güvenlik tarafından konu yurda alınmayan Mohannad Ahmed Mahfouz, olaya müdahale etmek isteyen başka bir öğrenci olan Zeid Ahmed Al-Saeed tarafından bıçakla yaralandı. Al-Saeed’in yüzüne yumruk atan Mahfouz ile kendini korumak için cebinden çıkardığı çakı ile Mahfouz’u yaralayan Al-Saeed polis tarafından tutuklandı. “Yaralama”, “Kanunsuz bıçak taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Al-Saeed ile Mahfouz aleyhinde 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Mahfouz tarafından darp edildikten sonra zanlı Mahfouz’u iki yerinden bıçakla yaralayan zanlı Al-Saeed ise mahkemede kendisini korumak için cebinden bıçağı çıkardığını beyan etti.

Meselenin tahkikat memuru Gökhan Yıldırım, 15 Haziran tarihinde zanlı Mohannad Ahmed Mahfouz’un DAÜ’de bir öğrenci yurdu önünde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yaptığı bir sırada konu öğrenci yurduna girmek istediğini ancak yurt güvenliği tarafından içeriye alınmak istenmediğini söyledi. Akabinde zanlı Mahfouz ile güvenlik arasında çıkan sözlü tartışma sırasında olay yerinde bulunan zanlı Zeid Ahmed Al-Saeed’in olaya yardımcı olmak maksadıyla yanlarına gittiğini belirten Yıldırım, zanlı Mahfouz’un, zanlı Al-Saeed’in olaya müdahil olmasını istemediği beyan ederek zanlı Al-Saeed’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle darp ettiğini açıkladı. Yıldırım, zanlı Al-Saeed’in ise tasarrufunda bulunan ve henüz tespit edilemeyen çakıyı cebinden çıkartarak zanlı Mahfouz’un sol karın boşluğu ve sol boyun kısmına saplayarak yaraladığını açıkladı. Zanlı Mahfouz’un olayın ardından hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, zanlı Al-Saeed’in ise 02:00 raddelerinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Yıldırım, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Ayşen Toroslu, zanlı Zeid Ahmed Al-Saeed ile Mohannad Ahmed Mahfouz’un tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.