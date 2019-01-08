Öğrenci yurdunda kavga!

Gazimağusa’da bir öğrenci yurdunda dün çıkan kavgada Z.A.S.A.S.(E-28) ve M.I.(E-24) birbirlerinin burun kemiklerini kırdılar.

Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Diğer polisiye haber;

Gazimağusa'da faaliyet gösteren Worldstar Betting isimli iş yerinde çalışan Z.B.U. (E-28) 11 Ağustos ile 26 Aralık 2018 tarihleri arasında başka şubelere götürülmek üzere kendisine verilen iş yerine ait toplam 22 bin 500 TL parayı çaldığı tespit edilerek tutuklandı.

Öte yandan Alsancak’ta faaliyet gösteren “Moonstar Exchange” döviz bürosunda çalışan K.C.(E-29) 28 Aralık 2018 ile 7 Ocak 2019 arasında iş yerine ait 143 bin 676 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan F.A.(E-26) tutuklanırken, olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor.