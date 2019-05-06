Öğrenciler arasında bıçaklı kavga!

Ülkemize okumak amaçlı gelen, iki gruptan oluşan toplam altı kişi okumak yerine kavgaya karıştı. Öğrenci kimliği altında bulunan bu kişiler meydana gelen bıçaklı kavgada, Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi’yi ağır yaraladı. Subahi’nin durumunun kritik olduğu belirtildi. Tutuklanan beş zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemil Özalkın, 05.05.2019 tarihinde saat 04.30’da Lefkoşa’da umumi bir yer olan Vedia Barut sokak üzerindeki Dormita yurdunun ön kısmında zanlılar Muhammet Ali Artantaş, Musa Kemal Özdemir, Berkcan Işık ve Mert Gökçe bir taraf olup diğer taraf olan Zaid Mohammad Safeed Abu Subahi ve Hassan Bachar’ın aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayaklari ile vurarak bir kavgada yer aldıklarını mahkemeye aktardı. Özalkın, kavga esnasında henüz tespit edilemeyen delici ve kesici bir aletle şu an Yakın Doğu Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan Ürdün uyruklu Zaid Mohammad Saeed Abu Subahi öldürmek kasti ile sol karın boşluğuna sokarak ağır şekilde yaraladıklarını anlattı. Özalkın, mesele ile ilgili olarak kesici ve delici aletin halen bulunamadığını belirterek, meselenin ciddiyetine vurgu yaptı. Meseleyle ilgli alınacak ifadeler olduğunu ve zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere ve aranmakta olan emarelere müdahele etme olasılığının olduğuna değinen Özalkın, zanlıların aleyhinde üç gün tutukluluk talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Hassan Bachar, “Kendimizi savunduk” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)