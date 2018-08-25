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Öğrenciler Artık Ülkeye Kimlikle Giriş Yapamayacak!

KKTC'de okuyan öğrenciler artık ülkeye kimlikle giriş yapamayacak

25 Ağustos 2018 Cumartesi 11:18
Öğrenciler Artık Ülkeye Kimlikle Giriş Yapamayacak!

Milli Eğitim, İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koordinasyonunda, ‘Kayıt Kabul Tüzüğü ve Öğrenci İzni Tüzüğü’ hazırlandı.

Tüzüğe göre, KKTC’deki üniversitelerde okuyan öğrenciler, yeni eğitim-öğretim dönemi için ülkeye pasaportla giriş yapacak.

Pasaportu olmayanlara ise pasaport, öğrenci belgesi ve sağlık raporu temini için 90 gün süre tanınacak. KKTC’ye Türkiye’den gelen öğrenciler, pasaportla yaptığı işlemi iki yılda bir, diğer ülkelerden gelen öğrenciler ise her yıl yenileyecek.

90 GÜN SÜRE TANINACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, uygulamayla ülkeye öğrenci olarak gelip, farklı işler yapanların engellenmesinin amaçlandığını söyledi. Eğitimdeki kalitenin de yükseleceğini belirten Öztürkler, “Pasaportu olmayan öğrenciyi Ada’ya almayacağız, demiyoruz. Onların önlerinde 90 günleri olacak” dedi.

KKTC’deki üniversitelerde 101 bine yakın öğrenci eğitim görüyor. 101 bin öğrenciden 59 bininin Türkiye’den, 30 bininin diğer ülkelerden ve 12 bininin de KKTC vatandaşı olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
GündemPasaportGirişKimliköğrencilerKKTCKıbrıs
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