Öğrenciler Dr. Fazıl Küçük’ün hayatını daha iyi öğrenecek

Dr. Fazıl Küçük Vakfı ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğinde yapılacak ilkokullardaki kitap dağıtım çalışması pilot okul olarak seçilen Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda başladı.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan verilen bilgiye göre, Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’ndaki etkinliğe Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ile Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı Mehmet Küçük de katıldı.

Etkinliğin başında Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu Müdürü Selen Koçero Azizoğlu ile öğretmenlerin katıldığı toplantıda konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, hayatını Kıbrıs Türkü’ne adamış Dr. Fazıl Küçük’ün verdiği mücadeleyi gelecek nesillere aktarmanın önemli olduğunu ifade ederek, kitabı ilkokullara uyarlayan Dr. Fazıl Küçük Vakfı ve öğretim görevlileri Dr. Nihat Ekizoğlu ile Akile Ruh Ekizoğlu’na teşekkür etti.

Amcaoğlu, başta Dr. Fazıl Küçük olmak üzere, merhum Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve dava arkadaşlarının verdiği mücadelenin unutulmaması ve unutturulmaması için bu gibi değerli çalışmalara ihtiyaç olduğunu ifade etti.

MEHMET KÜÇÜK: DR. KÜÇÜK VE ARKADAŞLARININ MÜCADELESİNİ ANLAMALARINA YARDIMCI OLACAK

Etkinlikte konuşan Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, bu kitabın yaklaşık 2 yıl önce hazırlandığını ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz eğitim yılında kitapların okullara dağıtımını gerçekleştiremediklerini belirtti.

Küçük, Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları kitabından ilkokul öğrencilerine yönelik olarak derleterek dört cilt olarak hazırlattıkları kitapların ilkokul çağındaki öğrencilerin Dr. Küçük’ü ve onun dava arkadaşlarının mücadelesini daha iyi öğrenmelerine ve anlamalarına yardımcı olacağına inandığını vurguladı.

Öğretmenlerle yapılan kısa toplantının ardından Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 5. sınıf öğrencilerine 4 ciltlik “Kıbrıs Türklerinin Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıları” kitaplarının dağıtımı okul Müdürü Selen Koçero Azizoğlu’nun eşliğinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu ve Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu ve Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük tarafından yapıldı.