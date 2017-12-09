Öğrenciler eylem yaptı



Yeni Bakış gazetesinden Gamze Pir Baykur'un haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdıkları yönündeki kararı dün DAÜ ve Lefkoşa’da eğitim gören Filistinli öğrenciler tarafından protesto edildi.

Dün DAÜ CL Meyadanında toplanan 350 öğrenci, Filistin bayrağı ve pankartlar açarak sloganlar eşliğinde DAÜ’den Sakarya’ya kadar yürüdüler. DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam ile bir grup Ülkücü öğrencinin de destek verdiği eylemde Filistinli öğrenciler Arapça açıklama yaparak İsrail bayrağını yaktılar. Eyleme destek veren Ülkücü öğrenciler adına DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Öztürk de açıklama yaptı. Öztürk, müslüman alemi üzerinden oynanan oyunların farkında ve bilincinde olduklarını dile getirerek, ABD ve Başkan Trump’ın müslümanların sabrını zorlayan tavrını lanetlediklerini belirtti.

“Trump İslam alemini tahrik etmeye çalışıyor...”

Ülkü Ocakları’ndan DAÜ Öğrenci Konseyi Başkanı Sinan Öztürk yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’ın İslamiyetin göz bebeği olan Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını söylediğini dile getirerek, Trump’ın bununla yetinmeyerek bunun çok geç alınan bir karar olduğunu, İsrail’in mevcut başkenti Telaviv’de bulunan ABD Büyük Elçiliğini Kudüs’e taşımak için gerekli çalışmaları yaptığını söyledi. Öztürk, Trump’ın İslam alemini tahrik etmeye çalıştığını ifade ederek, ayni zamanda Orta Doğu’da bulunan Musevilik dışındaki dinlere mensup insanların da can güvenliğini tehlikeye attığını açıkladı. Öztürk “Başta ABD ve Başkan Trump olmak üzere bu rezilliğe destek veren bu kepazeliği meşru bulan kim varsa hepsi bilmelidir ki bir Müslüman için Kudüs’ün Mekke’den bir farkı yoktur. Bizim için Fatih’in şehri İstanbul neyse Selahaddin Eyubi’nin şehri Kudüs’te aynı öneme sahiptir” dedi.

Sarayönünde de tekbir sesleri

Bu arada, Başkent Lefkoşa’daki üniversitelerde eğitim gören Filistin ve çeşitli Arap ülkelerinden gelen öğrenciler de ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararını Sarayönünde düzenledikleri eylemle kınadı. Ellerinde ülkelerine ait bayraklarla yürüyen bir grup Tekbir getirip çeşitli sloganlar attı.

