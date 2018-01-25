Öğrenciler Gazimağusa Belediyesi’ni ziyaret etti

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Mersin Kültür ve Eğitim Ataşesi Yusuf İnanıroğlu ile Yenişehir Mersin Merkez İlçe Müdür Yardımcısı Ahmet Selvi ile KKTC’nin kuruluş yıldönümü yarışmasında ödül alan öğrencileri kabul etti. Mersin’de düzenlenen KKTC’nin kuruluşu yarışmasında ödül alana öğrenciler Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde KKTC’ye davet edilerek Mersin’le kardeş şehir olan Gazimağusa Belediyesi’ni de ziyaret etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, fiziki olarak kendilerine çok yakın ve aynı zamanda Gazimağusa’ya benzeyen bir il olan Mersin ile geçen yıl kardeş şehir olduklarını ifade ederek, “Mersin’de bizim çok insanımız varken, bizim şehrimizde de çok Mersinli insanımız vardır. Bu da ayrı bir güzelliktir. 15 Kasım KKTC’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde yaptığınız etkinliği takdir ediyorum, gençlerimizi de başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi. Hem Mersinli gençlerin Kıbrıs’la olan ilgilerinin ve bağlarının artarak devam etmesini, hem de ülkemizin gençlerinin aynı şekilde Mersin’e ilgilerinin artmasını beklediğini ifade eden Arter, öğrencileri Gazimağusa’da görmekten mutlu olduğunu ifade etti. Yakın Doğu Üniversitesi’ne organizasyona verdiği destek için teşekkür eden Başkan İsmail Arter, belediye olarak bundan sonra yapılacak etkinliklere her türlü desteği vereceklerini sözlerine ekledi.

Mersin Kültür eğitim Ataşesi Yusuf İnanıroğlu, KKTC’nin 34. Kuruluşu yıl dönümü nedeniyle KKTC Mersin Başkonsolosluğu Eğitim Kültür Ataşeliği ile Yenişehir İlçe Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yaptıkları etkinlikte, resim, müzik ve şiir yarışması organize ettiklerini, gençlerin günün anlam ve önemini kavramaları ve geniş bir kutlama yapmayı amaçladıklarını, kategorilerde birinci gelen öğrencilerin eserlerini cumhuriyet resepsiyonunda sergilendiklerini söyledi. Projenin diğer ayağı olarak da öğrencilerin bir grubuyla kültür gezisi için KKTC’ye geldiklerini ve Mersinle kardeş şehir olan Gazimağusa Belediyesi’ni da ziyaret ettiklerini ifade etti.

Yenişehir Mersin Merkez İlçe Müdür Yardımcısı Ahmet Selvi ise, kısıtlı zamanda yaptıkları organizasyonda yüksek katılım olduğunu, yeni kuşakta da Kıbrıs sevgisi olduğunu gördüklerini, aradaki bağın daha da güçlenmesini istediklerini söyledi.