"Öğrenciler gidip gelemiyor"

Yeni eğitim ve öğretim yılının açılmasına az bir süre kala, okulların nasıl açılacağı konusunda hem eğitimcilerin, hem öğrencilerin, hem de velilerin akıllarında cevapsız çok soruları var. İlk ve orta eğitimde bu sıkıntılar yaşanırken, pandeminin etkisiyle ciddi bir yara alan yüksek öğrenimde de yeni akademik yıl sıkıntılarla başlayacak.



YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler, Yeni Bakış’a konuştu ve “Haziran geçmiş, Temmuz geçmiş ve Ağustos’un yarısına geldik. Kuzey Kıbrıs’la ilgili bir algı oluşturmamışlar sonrasında da öğrenciler neden gelmiyor diye soruyorlar. Sizce bu şartlarda hangi aile Kuzey Kıbrıs’a çocuğunu gönderir?” diye sordu.

“Eğitim hibrit olmalı”

Hasgüler, üniversitelerin bu yılki stratejilerinin, “öğrencileri uzaktan eğiterek, yeni öğrenciler kayıt oluşturursa onları da kayıt ederiz, üniversitelerimizdeki hocalarımızı da atarız. Böylece maliyeti kısarız” olduğunu söyledi.

Öğrenciler gidip gelemediğini söyleyen Hasgüler, bu durum için bir uygulamanın olmadığını belirtirken, diğer yandan hükümetin ne ile uğraştığını sorguladı.

Yeni eğitim takviminin hibrit, yani online ve yüz yüze olmasını istediklerini söyleyen Hasgüler, bu konuda önlemlerin alınmadığını da vurguladı.