Öğrenciler için bayram seferberliği

Ramazan ayının son günlerinde, ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencilere bayram sevinci yaşatmak için Lefke’den Mağusa’ya, Lefkoşa’dan Girne’ye kadar erzak dağıtım seferberliği başlatan dernek gönüllüleri; sosyal medyadan şu açıklamayı yaptılar:

"TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla, uluslararası öğrencilerimize ulaştırılmak üzere derneğimize teslim edilen "500 GIDA PAKETİNİN" dağıtımı tamamlanmak üzeredir.

Lefke'den Mağusa'ya, Lefkoşa'dan Girne'ye dağıtımına devam ettiğimiz paketlerden yaklaşık "2500 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ" istifade edecektir.

İlgili kurum ve kuruluşlara, "misafir öğrencilerimiz" adına teşekkür ediyoruz.

Mart ayının başından bugüne, karantina ve yasaklar süreci boyunca dernek olarak ulaştırılan erzaklardan 7500 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ faydalandı."