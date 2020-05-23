Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı salata!
Bayram sofralarına özel 9 sağlıklı...
En besleyici 20 besin!
En besleyici 20 besin!
Diş macununun bu kullanım alanları "yok artık" dedirtiyor!
'Yok Artık' dedirtiyor...
Sakın çöpe atmayın
Öyle bir faydası var ki...
Baş dönmesinin sebebi vitamin eksikliği olabilir
Baş Dönmesinin Nedeni...

Öğrenciler için bayram seferberliği

KKTC’de öğrenim görmekte olan uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten Kıbrıs Uluslararası Öğrenci Derneği, salgın ve karantina sürecinde olduğu gibi bayram arefesinde de misafir öğrencileri unutmadı.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 15:52
561 Okunma
Öğrenciler için bayram seferberliği

Ramazan ayının son günlerinde, ihtiyaç sahibi uluslararası öğrencilere bayram sevinci yaşatmak için Lefke’den Mağusa’ya, Lefkoşa’dan Girne’ye kadar erzak dağıtım seferberliği başlatan dernek gönüllüleri; sosyal medyadan şu açıklamayı yaptılar:

"TC Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin katkılarıyla, uluslararası öğrencilerimize ulaştırılmak üzere derneğimize teslim edilen "500 GIDA PAKETİNİN" dağıtımı tamamlanmak üzeredir.
Lefke'den Mağusa'ya, Lefkoşa'dan Girne'ye dağıtımına devam ettiğimiz paketlerden yaklaşık "2500 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ" istifade edecektir.
İlgili kurum ve kuruluşlara, "misafir öğrencilerimiz" adına teşekkür ediyoruz.

Mart ayının başından bugüne, karantina ve yasaklar süreci boyunca dernek olarak ulaştırılan erzaklardan 7500 ULUSLARARASI ÖĞRENCİ faydalandı."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne - Karşıyaka Anayolu'nda kaza! 2 Yaralı
Girne - Karşıyaka Anayolu'nda kaza! 2 Yaralı
Arama çalışmalarına ara verildi!
Arama çalışmalarına ara verildi!
Haspolat’da yangın
Haspolat’da yangın
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim