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Öğrenciler okullara gidemedi

14 Mart 2022 Pazartesi 09:34
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Öğrenciler okullara gidemedi
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Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB), akaryakıta gelen zamlar nedeniyle  ülke genelinde toplu taşımacılığı süresiz durdurma kararı aldı.

Alınan bu kararla ülkemizin bir çok bölgesinden okullara otobüslerle giden öğrenciler bugün ders başı yapamadı. Okullarda sessizlik hakim oldu.

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu / KTTTB Başkanı Menteş Aytaç’ın açıklaması:
“Bizler, kamu taşımacılık sektöründeki iki birlik olarak; akaryakıta gelen ağır zamlardan sonra, toplu taşımacılığı icra etmemizin mümkün olmadığı konusunda konsensüs sağlayarak, 14 Mart 2022 Pazartesi tarihinden itibaren ada genelinde toplu taşımacılığı durdurma kararı aldığımızı tüm kamu oyuna duyururuz”

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