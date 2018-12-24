Öğrenciler tutuksuz yargılanacak

(Kamalı Haber) –

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan öğrenci zanlılar Miracle Panshak ve Nury Muktar dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı. Gencer, huzurda bulunan zanlılar Miracle Panshak ve Nury Muktar’ın 17 Aralık tarihinde saat 15.00 raddelerinde Lefkoşa Küçük Kaymaklı’dafaliyet gösteren ve işletmeciliğini Lefkoşa'da sakin Bertan Özses'in yapmakta olduğu Forever isimli Bilgisayar dükkanınıniçerisine müşteri gibi girdiklerini ve dükkaniçerisinde bulunan raf ve vitrinde satışa arz edilen 1 adet Samsung A5marka 1850 TL değerinde cep telefonunu, 1 adet 690 TL değerinde harici bilgisayar belleği, 1 adet 195 TL değerinde I Phone marka telefon kulaklığını çaldıklarını söyledi. Polis zanlıların kamera görüntülerinden kimlik tespitinin yapılması üzerine zanlıların 21 Aralık 2018 tarihinde Lefkoşa'da tespit edilerek üzerlerinde yapılan aramada bahse konu cep telefonu ve harici bilgisayar belleğinin bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve tutuklandıklarını belirtti. Polis memuru Ali Gencer, üniversite öğrencisi olan iki zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmeleri, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları, 7 biner TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı birer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.