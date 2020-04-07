Öğrenciler ülkelerine gelecekleri için heyecanlı

İngiltere’den charter seferle ülkemize gelecek olan üniversite öğrencileri Stansted Havalimanı’ndan ülkeye selam gönderdi.

Ülkelerine dönecekleri için büyük bir heyecan içerisinde olan öğrenciler, ülkede kendilerine yönelik tepkilere karşı hoşgörü bekledikleri mesajını verdi.

Öğrenciler, kendilerinin de bu ülkenin evlatları olduğunun unutulmaması gerektiğini savundu. İngiltere’de sağlık sisteminin çöktüğünü ve orada hayati tehlikelerinin olduğunu savunan öğrenciler, ayrıca ekonomik olarak ta İngiltere’de kalmaya devam etmelerinin zor olduğuna dikkat çekti.

KARANTİNADAKİ ÖĞRENCİ: "BİZ VİRÜSLÜ DEĞİLİZ"

Açelya Özboşnak Ankara'dan Kıbrıs'a gelen öğrenci Malpas Otel'de iki günüdür karantinada kalıyor. Açelya Özboşnak sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösterdi ve herkesi hoşgörlü olmaya davet etti. Özboşnak’ın sosyal medyadaki paylaşımı şu şekilde:

“Ankara Üniversitesi Kimya bölümü öğrencisiyim. 4 Nisan tarihinde Kıbrıs'a Ankara'dan geldim Malpas Otelde karantinadayım. Bizleri buraya getirmekte emeği geçenlere teşekkür ederim. Malpas Otel'e de bize her türlü destek verdikleri için teşekkür ederim. Bir konuya değinmek istiyorum biz buraya gelmeden önce bize yurtlarda kalacağımız söylenmişti fakat yolda otel de kalacağımızı öğrendik ve sosyal medyada birçok kötü yorum yapıldı. Kimse burada yiyip içmeye eğlenmeye gelmiyor ben ve birçok arkadaşım bu duruma üzüldü. Biz durumun ciddi olduğunun farkındayız hepimiz izole bir şekildeyiz kimseyle temasımız yoktur. Diğer bir kesim ise orada kalsaydınız, Adamıza virüs getirdiniz dediler. Karantinada 2 günüm ve daha testlerimiz yapılmadı ama biz virüslü değiliz böyle bir iddia olamaz. Orada kalmamın hiçbir anlamı yoktu. Online eğitime geçildi ben ve çoğu öğrenciler asgari ücretle geçinen ailelerin çocuklarıdır. Biraz anlayışlı olalım. Bizim halkımız hoşgörülüdür yaptığım spordan dolayı birçok ülkeye gittim ve ülkemle her zaman gurur duydum fakat birbirimize destek olacağımız dönemde neden bize sırt çevirdiklerini geçekten anlamış değilim. Biz okumak için başka ülkelere dağıldık ama biz bu Adanın çocuklarıyız lütfen herkes bize daha hoşgörülü davransın.”