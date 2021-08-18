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Öğrenciler ülkeye dönemiyor!

Türkiye’de Kırşehir ve Kastamonu’daki kamplara KKTC’den giden öğrencilerin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle seyahat edemeyecek duruma geldiklerini ve ülkeye dönemediklerini aktaran Özersay, “aileler doğal olarak endişeli, şimdi Çanakkale kamplarının iptali gündemde” ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:26
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Öğrenciler ülkeye dönemiyor!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı  Kudret Özersay, Türkiye’de Kırşehir ve Kastamonu’daki kamplara KKTC’den giden öğrencilerin bir bölümünün Koronavirüse yakalanmasıyla ilgili iktidara yüklenerek, iki ay önce Meclis’te bu konuyu gündeme getirdiklerini ancak duymazdan gelindiklerini ifade etti

Türkiye’de Kırşehir ve Kastamonu’daki kamplara KKTC’den giden öğrencilerin test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle seyahat edemeyecek duruma geldiklerini ve ülkeye dönemediklerini aktaran Özersay, “aileler doğal olarak endişeli, şimdi Çanakkale kamplarının iptali gündemde” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl yüz yüze eğitimin yapılamadığını ve eğitimde ciddi kayıplar oluştuğunu anımsatan Özersay, “yurt dışında gençlik kampı yapacağınıza bu eğitim kayıplarını gidermek için yaz aylarında telafi kursları/kampları yapın diye de önermiştik. Tabi ki bu da dikkate alınmadı” dedi.

İktidarın, muhalefetin sesine az da olsa kulak vermemesi nedeniyle bu tip sorunların yaşandığını söyleyen Özersay, “’Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yönetmeye çalışmanın bedelini maalesef insanımız ödüyor” ifadelerini kullandı.

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Kudret Özersay
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