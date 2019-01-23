Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
banner40

Öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor!

KKTC’de öğrenim gören yaklaşık 48 bin ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yarıyıl tatiline hazırlanıyor.

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:14
Öğrenciler yarıyıl tatiline giriyor!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi, Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda öğrenim gören öğrenciler 31 Ocak Perşembe günü karne alacak.

Öğrenciler, 1 Şubat’ta başlayacak yarıyıl tatilini 15 Şubat’ta tamamlayacak. İkinci dönemin ilk ders zili 18 Şubat’ta çalacak.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, İlköğretim Dairesi’ne bağlı 114 ilkokulda 19 bin 994, 13 özel okulda ise 3 bin 896 olmak üzere ilkokullarda toplam 23 bin 890 öğrenci öğrenim görüyor.

Genel Orta Öğretim Dairesi’ne bağlı 32, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı 12 okulda 20 bin 781; 8 özel okulda 3 bin 484 ortaokul ve lise öğrencisi olmak üzere toplam 24 bin 265 öğrenci eğitime devam ediyor.

KKTC genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi sayısı toplam 48 bin 155, Ülke genelinde, bin 347’si özel okullarda olmak üzere toplam 5 bin 535 de öğretmen görev alıyor.

banner41
İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YAZ TATİLİNE 17 HAZİRAN’DA, ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİ 10 HAZİRAN’DA GİRECEK

Öğrenciler yaz tatiline ise haziranın ilk haftasında girecek. İlkokullarda ikinci dönem 17 Haziran’da karne ve ilkokul tamamlama belgelerinin verilmesiyle tamamlanacak.
Genel Orta Öğretim Dairesi ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürlüğü’ne bağı okullarda öğrenim görenler ise karnelerini 10Haziran’da alacak.
2019-2020 öğretim yılı 16 Eylül Pazartesi başlayacak.

KGS, FEN LİSESİ VE BEAL SINAVLARI…

Öte yandan 26 Ocak Cumartesi 1’inci aşaması yapılacak Kolej Giriş Sınavı’nın (KGS) 2’nci aşaması 25 Mayıs Cumartesi yapılacak.
Bülent Ecevit Anadolu Lisesi (BEAL) ve 20 Temmuz Fen Lisesi Yerleştirme Sınavı 22 Haziran’da olacak.

MESLEK LİSELERİ 
8. sınıfı tamamlayan öğrencilerin Meslek Liseleri programlarına tercih başvuruları ise 18-24 Haziran tarihleri arasında kabul edilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KKTCöğrencilerYarıyıl TatiliKarneHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taciz iddiası asılsız çıktı
Taciz iddiası asılsız çıktı
KKTC Almanya’da Karavan -Motor Turizmi Fuarı’nda Temsil Edildi...
KKTC Almanya’da Karavan -Motor Turizmi Fuarı’nda Temsil Edildi...
Dev-İş: “Yeni asgari ücret ile yoksulluğa devam”
Dev-İş: “Yeni asgari ücret ile yoksulluğa devam”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim