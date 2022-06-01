Öğrenciler zamlara isyan etti

Üniversite öğrencisi, yapılan zamlar hakkında şu ifadelere yer verdi.

YILLIK YURT ÜCRETİ; 28 BİN 600 TL

Üniversite öğrencisi, ODTÜ’de yaşanan ulaşım, yemek, yurt sorunlarından sıkıldıklarını belirtti. Yapılan zamların tüm öğrencileri etkilediğini belirten üniversite öğrencisi, kalmakta olduğu yıllık yurt ücretinin 15 bin 600 TL olduğunu söyleyerek, bir sonraki yıl için senelik belirlenen ücretin; 28 bin 600 TL olarak belirlendiğini söyledi.

YILLIK OKUL ÜCRETİ; 65 BİN TL

Üniversite öğrencisi, bir sonraki yıl için öğrenim ücretinin 65 bin TL olarak belirlendiğini söylerek, bu durumun kendilerini maddi-manevi yıprattığını belirterek, müşteri değil, öğrenciyiz. Dersten çok zam düşündüklerini belirterek, öğrenciler için gerekli olanakların sağlanması gerekiyor dedi.

"ULAŞIM İÇİN ÜCRET TALEP EDİLİYOR"

Yurt ücretlerinin ve eğitim masraflarının zamlandığını belirten öğrenci, üniversiteye ulaşım konusunda hizmet vermekte olan özel bir şirketin öğrencilerden ücret talep ettiğini belirtti.

(MHA)