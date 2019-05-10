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Öğrenciler zamlara isyan etti, rektör üzerlerine yürüdü!

10 Mayıs 2019 Cuma 12:18
Öğrenciler zamlara isyan etti, rektör üzerlerine yürüdü!
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Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencileri bugün rektörlük binasında toplanarak eğitim ücretlerine yapılan faiş zamları protesto etti.

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Doğu Akdeniz Üniversitesi 'nin 2019-2020 öğretim yılında  enflasyon nedeni ile yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için belirlediği %30 ve mevcut öğrencileri için %20 zam kararına öğrenciler tepki gösterdi.

GÜNDEMKIBRIS'a ulaşan bir vatandaş," Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin yönetiminin aldığı zam kararı nedeniyle üniversite öğrencileri olarak rektörlük önünde toplanıp sıkıntımızı anlatmaya çalıştık. Yapılan sözleşmede maksimum %6-8 oranında zam yapılabileceğini bildirmişlerdi Fakat şuanda %20-30 oranında zam yapılacağı belirltildi. DAÜ öğrencileri olarak mağdur durumdayız ve birçoğumuzun aileleri bu ücreti ödeyebilecek durumda olmadığı için okulu bırakmak zorunda kalmakla karşı karşıyayız . Biz bu sıkıntımızı dile getirmek için DAÜ Rektörü PROF. DR. Necdet OLSAM 'la görüşmeye çalıştık fakat kendisi Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü olarak sadece sıkıntısını anlatmaya çalışan arkadaşımıza şiddet eğiliminde bulundu. Okulun büyük oranda kontenjanını Türkiyeden gelen biz öğrenciler oluşturuyoruz. Bu ayıp kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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ZamHaber
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hahaha 2019-05-10 13:28:39

bırakın dur deyen yok

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