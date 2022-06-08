Künye
Kıbrıs 26
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
Hayalet operasyonunda hayalleri suya düştü
3 ayrı iş yerini soydu!
3 ayrı iş yerini soydu!
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

Öğrencilerden anlamlı destek

İskele Evkaf Türk Maarif Koleji İyilik Gönüllülerinin düzenlediği sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İngilizce öğretmenlerinden Bahar Avşar'ın yürüttüğü Mavi Kapak Toplama Sosyal Sorumluluk Projesi, toplanan kapakların KKTC Engelliler Dayanışma Derneğine bağışlanmasıyla tamamlandı. 

08 Haziran 2022 Çarşamba 22:23
31 Okunma
Öğrencilerden anlamlı destek
banner48

Dernek Başkanı Ömer Suay  okula yaptığı ziyarette bu farkındalığın öğrencilere kazandırılmasının çok önemli olduğunu vurgulayıp, toplanan kapaklarla 1 adet tekerlekli sandalye alınabileceğini belirterek, bu anlamlı projeye katkı koyan tüm öğrencilere teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
İskele Evkaf Türk Maarif Kolejiİyilik GönüllüleriKKTCKıbrısKKTC Engelliler Dayanışma Derneği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması gündemdedir"
"Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması gündemdedir"
Buhar türbini devre dışı kaldı!
Buhar türbini devre dışı kaldı!
Acı kayıp!
Acı kayıp!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim